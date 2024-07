Agnieszka Woźniak-Starak i Karolina Korwin Piotrowska przyłapane przez paparazzi pod restauracją w Warszawie! Dziennikarki pożegnały się ze sobą po spotkaniu z Kingą Rusin i innymi gwiazdami TVN. Jak wyglądała Agnieszka Woźniak-Starak? Gwiazda "Azja Express" promienieje jako młoda żona Piotra - uśmiech nie schodził jej ani na chwilę z twarzy! W szerokich jeansach dzwonach, (które wracają do mody!) i długim czarnym płaszczu prezentowała się zjawiskowo. Do tego modna torebka z frędzlami w stylu boho i czerwień na ustach - to jest recepta na udany jesienny look!

Zobaczcie wideo, na którym widać spacerującą Agnieszkę Woźniak-Starak. Ona wyznacza jesienne trendy!

Karolina Korwin Piotrowska postawiła na modne w tym sezonie jeansy boyfriendy i wyższe czarne botki.