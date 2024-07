Anna Prus to kolejna gwiazda polskiego show biznesu, która zmienia swój wizerunek na lepszy! Aktorka znana przede wszystkim filmu "Wojna Polsko-Ruska" i serialu "Czas Honoru", pojawiła się ostatnio na jednej z imprez w bardzo udanej stylizacji.

Reklama

Więcej udanych stylizacji gwiazd znajdziecie tutaj:

Reklama

Jak dowiedziała się redakcja Fleszstyle.pl, Anna Prus miała na sobie ubrania z metką Guess. Amerykańska firma, jak widać bardzo pasuje do nowego wizerunku gwiazdy. Stylizacja jest klasyczna, ale z pazurem. Do tego wysoki kok i metaliczny dodatek i mamy look oceniany przez nas na 5-tkę z plusem! Oby tak dalej!

Zobaczcie więcej gwiazd na 13. urodzinach Fashion Magazine: