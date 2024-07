Marina Łuczenko przypomniała zdjęcie z wakacji w Las Vegas. Piosenkarka zdradziła, że bardzo tęskni za latem. A czas oczekiwania na pierwsze cieplejsze dni, umila sobie oglądaniem zdjęcie z poprzednich wakacji. Gwiazda pochwaliła się fotką z imprezy na basenie, w której uczestniczyła wraz z mężem podczas urlopu w Las Vegas. Na zdjęciu widzimy Mariną w jaskrawym bikini, a Wojtka Szczęsnego... bez koszulki! Uwaga, fotka jest naprawdę gorąca!

Reklama

Zobacz też: Wojtek Szczęsny wydał oświadczenie w sprawie nagich zdjęć na jego Instagramie! Co się stało?!

Wojtek Szczęsny bez koszulki

Wojtek Szczęsny niewątpliwie jest jednym z najprzystojniejszych polskich piłkarzy. Wysoki, świetnie zbudowany bramkarz to obiekt westchnień wielu kobiet! I nic dziwnego. To zdjęcie bez koszulki tylko potwierdza, że jest na co popatrzeć. ;) Lecz to nie jedyny ciekawy obiekt na wakacyjnej fotce państwa Szczęsnych. Bohaterem drugiego planu jest pewien pięknie umięśniony, wysportowany brunet, który fanom Mariny od razu skojarzył się z... Robertem Lewandowskim!

Facet z tyłu przypomina mi Lewego! Marina, mam takie pytanie, czy za Wojtkiem ten koleś odwrócony tyłem patrzący się na tłum ludzi, to Robert bo jest bardzo podobny ?? Lewy tyłem?

Marina nie zdradziła, czy przypadkowym bohaterem zdjęcia jest Robert Lewandowski. A Wy jak myślicie? Zobaczcie zdjęcie!

Zobacz także

Polecamy: TYLKO U NAS! Anna i Robert Lewandowscy na urlopie w Rzymie! Brzuszek trenerki jest już spory! WIDEO

Marina przypomina zdjęcie z wakacji. A na nim... Wojtek Szczęsny bez koszulki. ;)

Instagram/Marina Łuczenko

Marina tęskni za wakacjami!

Facebook, Instagram @marina_official, Snapchat marina_luczenko

Już wkrótce z Wojtkiem pojadą pewnie na kolejny urlop!

Facebook, Instagram @marina_official, Snapchat marina_luczenko