Wojtek Szczęsny padł ofiarą hakerów - ktoś włamał mu się na konto i zamieścił mnóstwo nagich i wyuzdanych zdjęć pewnej kobiety, nie jakiej Amandy Hot. Bramkarz oczyścił już swoje konto z szokujących obrazów i wydał oświadczanie. Co napisał?

Jak już zapewne zdajecie sobie sprawę, moje konto zostało zhakowane. Naprawdę przepraszam za zdjęcia, jakie zostały tu opublikowane. W tej chwili zdołałem już odzyskać dostęp do konta, ale wygląda na to, że haker wciąż ma taki dostęp. Pracujemy razem ze specjalistami, by jak najszybciej rozwiązać ten problem - czytamy w oświadczanie Szczęsnego.