Karolina Korwin Piotrowska i Tomasz Kin przez kilka lat prowadzili jeden z najlepszych programów o polskim show-biznesie "Magiel Towarzyski". Jego głównymi zaletami były i są bezkompromisowe opinie prowadzących i brak cenzury. Dziennikarze namawiali swoich gości do intymnych zwierzeń o których wcześniej nikomu nie mówili. Dzięki temu poznaliśmy np. kulisy zagranicznej kariery Tatiany Okupnik. Przypomnijmy: Tatiana zdradza kulisy kariery w Londynie. Dlaczego jej nie wyszło?

Od września formuła programu ulegnie zmianie - pozostanie w nim jedynie Korwin, która w każdym odcinku będzie się spotykała z innym gościem i omawiała bieżące wydarzenia z show-biznesu w oparciu nie tylko o prasę, ale przede wszystkim internet oraz serwisy społecznościowe. Dla fanów produkcji, zwolnienie Kina była prawdziwym ciosem. Choć znaleźli się też tacy, których ta wiadomość ucieszyła.

Michał Wiśniewski zamieszczając na swoim profilu link do publikacji informującej o zmianach w programie, pokusił się o wulgarny komentarz, pisząc: "Teraz będzie tylko jedna głupia ci*a". Na odpowiedź głównej zainteresowanej nie musieliśmy długo czekać. Korwin pierwszy raz od dłuższego czasu na swoim Facebooku wyraziła swoją opinię w której nazwała Wiśniewskiego "chorym i uzależnionym człowiekiem".



Piszecie do mnie, żebym poszła do sądu. Nie pójdę, choć wielokrotnie mi to radzono, ale moim zdaniem nie podaje się do sądu ludzi chorych i uzależnionych; pogratuluję jedynie TVP, która zatrudnia jako ekspertów w swoich programach "z misją", pewnie z naszych podatków, osoby, które używają takiego języka. - czytamy