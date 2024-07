Konflikt Małgosia Rozenek-Majdan i Kuba Wojewódzki trwa. Dziennikarz atakuje prezenterkę z powodu krytyki jego dziewczyny Renaty Kaczoruk. Najpierw udzielił wywiadu oczerniającego Rozenek, a teraz wyciągnął sprawę pobicia przez Radosława Majdana z 2008 roku. Wtedy Majdan został zatrzymany. Ponieważ niebawem ruszają zdjęcia do programu "Projekt Lady 2", którego gospodynią jest Małgorzata Rozenek, Kuba złośliwie do niego nawiązał. Co napisał? "PROJEKT DŻENTELMEN" i zamieścił zdjęcie skutego Majdana w kajdankach.

Co na to Małgorzata Rozenek? Zamieściła rodzinne zdjęcie i skomentowała hejt Wojewódzkiego.

W tym samym czasie gdy zdesperowany Kubuś przeszukiwał archiwa - skomentowała Rozenek.

I okazuje się, że starania Wojewódzkiego chyba na razie obracają się przeciwko niemu. Internauci pocieszają w komentarzach Rozenek, a krytykują Wojewódzkiego za to, co wyciąga i w jaki sposób to robi. Do tego dostaje się Renacie Kaczoruk.

"Tylko tyle Pan ma? Słabe i to bardzo, widać, że narzeczona maniery pozyskała od Pana...." "Radek nawet w kajdankach wygląda super czego nie można powiedzieć o pajęczycy" "Nic nie pobije Renulki, której wizerunek jest spalony już na wejściu. Słabe to strasznie, zero klasy, ale jakby mogło być inaczej. A kiedyś Kubę uważałam za inteligentnego faceta..." "Bardzo słabe, Kubo z kim przystajesz, takim się stajesz, a szkoda bo myślałam że inteligentny z ciebie facet" - wypisują na Facebooku Internauci.

A Wy co sądzicie o wyciąganiu brudów przez Wojewódzkiego na Małgosię Rozenek i Radka Majdana?

Kuba Wojewódzki opublikował też nagłówki z 2008 roku, kiedy sprawa pobicia była na tapecie.