Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że Kuba Wojewódzki zrezygnował z bycia jurorem w programie „Mam talent” a na jego miejsce zaproszono Roberta Kozyrę. Jednak jak podaje „Super Express” nie jest przesądzone, że Kozyra zasiądzie w jury show. Wojewódzki może do tego nie dopuścić.

Okazuje się, że panowie od wielu lat się nienawidzą i wcale tego nie ukrywają. W 2009 roku Kuba opisał swoje spotkanie z Robertem na łamach „Polityki” -Cytuję pamięci, zachowując rytm oraz kunszt pierwowzoru: „Jeśli jeszcze raz napiszesz albo powiesz coś o mnie, to ci tak przyp…., że zapamiętasz”. Takich słów miał użyć Kozyra do Wojewódzkiego.

Teraz, kiedy ogłoszono, że Kozyra ma zasiąść na fotelu jurorskim, Kuba z pewnością zasugeruje dyrektorowi programowemu kogoś innego.

Myślicie, że władze stacji posłuchają swojej gwiazdy?

