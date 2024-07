Wstyd! Chyba tym słowem najlepiej podsumować zachowanie Kuby Wojewódzkiego i Michała Figurskiego na antenie Radia Eska ROCK. Prowadzący pozwolili sobie na kilka bardzo niewybrednych, wręcz ksenofobicznych, żartów pod adresem Ukrainek po wtorkowym meczu Ukrainy z Anglią.

W środowej audycji "Porannego WF-u" dziennikarze przeprowadzili następujący dialog:

Wojewódzki: A wiesz co ja wczoraj zrobiłem po tym meczu z Ukrainą?

Figurski: No?

W: Zachowałem się jak prawdziwy Polak...

F: Kopnąłeś psa.

W: Nie, wyrzuciłem swoją Ukrainkę.

F: A to dobry pomysł... Mi to jeszcze nie przyszło...

Wiesz co? Ja po złości jej dzisiaj nie zapłacę.

W: Wiesz co, to ja swoją przywrócę, odbiorę jej pieniądze i znowu wyrzucę.

F: Powiem ci, że gdyby moja była chociaż odrobinę ładniejsza, to jeszcze bym ją zgwałcił.

W: Eee... Ja to nie wiem, jak moja wygląda, bo ona ciągle na kolanach.