Dziennikarka i podróżniczka - Martyna Wojciechowska - zwykle stawia na wygodny, luźny styl, w którym czuje się komfortowo. W marcu na gali wręczenia Wiktorów 2015 pojawiła się jednak w długiej, czarnej sukni z seksownym wycięciem na plecach. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie buty, które dziennikarka dobrała do wieczorowej kreacji. Wojciechowska zignorowała salonowe konwenanse i do wieczorowej kreacji założyła czarne, sportowe trampki. Zobacz: Kreacja Wojciechowskiej miała hollywoodzkie potencjał. Efekt zepsuły TE buty [FOTO]

Większość stylistów i portali plotkarskich skomentowała to jako wpadkę dziennikarki, jednak Martyna nic sobie z tego nie robi. W programie Karoliny Korwin Piotrowskiej, zapytana o ten incydent, Wojciechowska przyznała, po prostu bezpieczniej czuje się w trampach, zatem to był dla niej najbardziej naturalny wybór:

Dla mnie chodzenie na szpilkach jest to sport ekstremalny, dużo pewniej, bezpieczniej czuję się w trampkach. Poza tym wydaje mi się, że ja tak często chodzę w trampkach, że naprawdę byłam zdumiona, ze kogoś to zainteresowało i że jest to coś dziwnego… - odparła zarzuty Wojciechowska.