Od wakacji tego roku jednym z głównych tematów kolorowych magazynów i serwisów o gwiazdach jest bliska relacja Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego. Para od samego początku zaprzecza doniesieniom mediów, że tworzą parę, jednak śledząc ich konta w serwisach społecznościowych można dojść do zupełnie innych wniosków. Zobacz:: Szczęsny i Marina na randce w wesołym miasteczku

Dziś w "Dzień Dobry TVN" widzowie zobaczyli wywiad z piłkarzem. Agnieszka Rylik porozmawiała ze sportowcem przez Skype'a. Oprócz pytań o życie zawodowe bramkarza, sportsmenka sprytnie zahaczyła o wątek osobisty, który wywołuje tyle samo emocji, co miliony jakie zarabia Szczęsny w Arsenalu Londyn.

- Wszystko się układa. W piłce się układa, dlatego, że się w życiu osobistym układa. Lepiej być nie może. Jeżeli w życiu prywatnym jestem szczęśliwy, to w piłce idzie dobrze - odpowiedział lakonicznie Wojciech.

Czyżby Szczęsny szykował się powoli do potwierdzenia doniesień o tym, że spotyka się z Łuczenko. W końcu nie ma co dłużej ukrywać tego uczucia, gdyż nowe fotki z Instagramu Mariny mówią same za siebie. Zobacz: Marina i Szczęsny już nie ukrywają swojej miłości. To zdjęcie mówi wszystko

Marina i Szczęsny na muzycznym festiwalu: