Od kwietnia Piotr i Agata Rubik razem z córkami mieszkają w Stanach Zjednoczonych, czym chętnie się chwalą na swoim Instagramie. Okazuje się jednak, że najmłodsza z ich pociech nie podziela optymizmu rodziców i nie do końca jest zadowolona z przeprowadzki. Co powiedziała córka Rubików?

Piotr i Agata Rubik postanowili spełnić swój amerykański sen i w kwietniu na stałe zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Córki małżeństwa — Alicja i Helena już jakiś czas temu rozpoczęły naukę w jednej z amerykańskich szkół, a ich mama chętnie relacjonuje na Instagramie, co się u nich dzieje. Żona muzyka chętnie również odpowiada na pytania internautów — jeden z nich ostatnio postanowił zapytać, jak jej córki zareagowały na wyprowadzkę. Rubik postanowiła nagrać odpowiedź młodszej pociechy, która przyznała, że "była smutna". Mama Alicji dopytała, jak czuje się teraz, na co ona odpowiedziała, że jest "nadal smutna, ale lepiej".

Na Instagramie Agaty Rubik często są transmitowane live'y, na których żona muzyka porusza szereg różnych tematów. Ostatnio nawiązała do starszej córki Heleny i przyznała, że ona również na początku miała problemy w nowej szkole. Na szczęście po rozmowie z dyrektorem udało im się znaleźć rozwiązanie.

Została przydzielona do różnych grup, niekoniecznie te grupy jej odpowiadają, chce się przenieść do najlepszych. Bała się, że zostanie wrzucona do jakiegoś worka i nikt nie będzie się przejmował tym, jaka jest

— dodała podczas instagramowego live'a