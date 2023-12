Karolina Gilon zaniepokoiła swoich fanów. Wszystko przez publikacje, jakie wylądowały na jej instagramowym profilu. Co się dzieje w życiu prowadzącej "Love Island"? Na ostatnim zdjęciu nie wygląda dobrze. Koniecznie poznajcie szczegóły.

Karolina Gilon ma problemy zdrowotne

W ostatnim czasie było głośno na temat prezenterki głównie za sprawą miłosnego show "Love Island", które niedawno dobiegło końca. Wówczas prowadząca była zasypywana pytaniami, odnośnie licznych afer, jakie widzieliśmy na wizji. Ostatnio z kolei Karolina Gilon schudła znaczącą ilość kilogramów, a widzowie martwili się o jej zdrowie. Teraz z kolei mają kolejne powody do troski.

Karolina Gilon Instagram

Jeszcze przed chwilą Karolina Gilon przebywała na tropikalnych wakacjach. Powrót do Polski i do rzeczywistości nie był jednak dla niej łaskawy. Okazuje się, że prezenterka rozchorowała się tuż po rajskich wakacjach. Za nią nieprzespane noce, które nie należały do najłatwiejszych. Prezenterka pokazała kadr prosto z łóżka i zdradziła, co jej dolega.



Takie dolegliwości, jakie mam dziś przez cały noc byłyby nie do zniesienia w tropikach. Dziwne, bo tam jelitowo czułam się genialnie... dopiero tu dopadła mnie tragedia...

Gwiazda próbuje dojść do siebie, ale nie jest to takie łatwe:

Noc nieprzespana. Mdłości... straszny ból brzucha i wiadomo co...

Ta ostrzegła także swoich fanów przed tropikalnymi wyjazdami. Wspomniała o tym, jak się zabezpieczyć przed ewentualnymi dolegliwościami. Mamy nadzieję, że gwiazda szybko dojdzie do siebie.

