Joanna Osypowicz (wcześniej Wielgosz), to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Choć od jej występu w show stacji TVP1 minęło już sporo czasu, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. I właśnie w tym miejscu Joanna przekazała swoim fanom smutną informację. Co się dzieje w życiu Joanny?

Joanna z "Rolnik szuka żony" przechodzi trudne chwile

Joanna z "Rolnik szuka żony" często odzywa się do fanów na swoim Instagramie. Internauci uwielbiają śledzić jej losy i z podziwem przyglądają się jej małżeństwu z Kamilem, którego poznała w programie. Joanna i Kamil są również szczęśliwymi rodzicami Antosi, która przyszła na świat w 2022 roku. Dziewczynka od pierwszych chwil skradła serca internautów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia i filmiki z udziałem pociechy Kamila i Joanny. Tym razem jednak żona rolnika przekazała smutną informację właśnie związaną z jej córeczką.

Jak się okazało, Antosia właśnie mocno się rozchorowała.

Szpital w domu... RSV ponownie zawitało i u nas - napisała Joanna

Każda mama na pewno zrozumie Joannę - w końcu czas choroby dziecka nie należy do najłatwiejszych... Na szczęście uczestniczka "Rolnik szuka żony" może liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy natychmiast przesłali jej mnóstwo ciepłych słów. Joanna postanowiła im za to serdecznie podziękować.

Dziękujemy za całe wsparcie i wszystkie wiadomości. Działamy z inhalacjami, mam nadzieję, że Tosia szybko wróci do zdrowia - dodała Joanna

My również życzymy Tosi dużo zdrówka i mamy nadzieję, że te trudne chwile jak najszybciej przeminą!

