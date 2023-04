Doda przeżywa ciężkie chwile i nie ukrywa tęsknoty. "I tak dobrze, że wstaję z łóżka"

Izabela Janachowska nadal przebywa na egzotycznych wakacjach, gdzie odpoczywa razem z mężem i synkiem, ale znalazła też czas, aby zwrócić się do internautów, którzy okazali jej ogromne wsparcie po aferze z Pauliną Smaszcz. Izabela Janachowska nie ukrywa, że dawno nie doświadczyła czegoś takiego, a ilość ciepłych i wspierających słów porusza... Izabela Janachowska po aferze z Pauliną Smaszcz kieruje wyjątkowe słowa do fanów! Rajskie wakacje Izabeli Janachowskiej zostały zakłócone, kiedy Paulina Smaszcz wypomniała jej związek z milionerem i powiedziała wprost, że gwiazda Polsatu "strzeliła sobie dziecko z milionerem". Reakcja Izabeli Janachowskiej była natychmiastowa, a ostatecznie w sprawę włączył się również Krzysztof Jabłoński, który powiedział w rozmowie z "Faktem", że sprawą zajmują się prawnicy. Ostatecznie obie strony zaprzestały publicznych oskarżeń, a teraz Izabela Janachowska po rajskim śniadaniu z synkiem w basenie nagrała dla fanów relację z podziękowaniami za ogromne wsparcie, którego skala ją poruszyła: Witam się z wami dzisiaj z ogromnym uśmiechem. (...) Uśmiecham się tak bardzo szeroko, bo jestem po prostu bardzo szczęśliwa. W dużej mierze przez was. W ostatnim czasie dostaję od was tyle dobrej energii, tyle wspaniałych słów, tyle wsparcia, tyle ciepła… Dawno czegoś takiego nie doświadczyłam - powiedziała wprost Izabela Janachowska zwracając się do swoich obserwatorów. Zobacz także: Maciej Kurzajewski komentuje awanturę Pauliny Smaszcz i Izabeli Janachowskiej. WYWIAD Izabela Janachowska nie ukrywa, że jest szczęśliwa, mając wokół tak wiele osób, które okazały jej wsparcie. Gwiazda Polsatu nie spodziewała się jednak, że otrzyma aż tyle ciepłych słów, za co serdecznie podziękowała: To mnie totalnie napawa...