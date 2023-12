Klaudia El Dursi uwielbia dzielić się z fanami swoim życiem. Jak się okazuje, ta przekazuje nie tylko pozytywne wieści. Tym razem zdradziła, że nie jest w najlepszej formie, bo przeżywa trudne chwile. Fani od razu ruszyli z pomocą, tak samo jak syn Jasiek.

W ostatnim czasie sporo się działo w życiu Klaudii El Dursi. Nie tylko ze względu na zakończenie kontrowersyjnej, siódmej edycji "Hotelu Paradise", ale także w życiu prywatnym prowadzącej. Ta jakiś czas temu wspólnie z rodziną wprowadziła się do nowego mieszkania. Ostatnio Klaudia El Dursi ogłosiła także nowy etap w życiu, zamykając swoją dotychczasową pracownię. Tym razem także podzieliła się z fanami informacjami ze swojego życia. Te jednak nie były pozytywne.

Już ostatnio Klaudia El Dursi opowiedziała o problemach zdrowotnych. Te niestety się nie skończyły. Prowadzącą "Hotel Paradise" dopadła zimowa aura i ta nie czuje się najlepiej:

No dobra, sytuacja jest średnia. Twarda ze mnie sztuka, ale mój organizm opuścił gardę i jakaś infekcja mnie dopadła. Totalnie nie mam przestrzeni na chorowanie, więc muszę wymyślić jakiś magiczny sposób, żeby się dźwignąć

Po tych słowach internauci ruszyli z pomocą i przekazali jej ogrom domowych sposobów na tego typu dolegliwości.

Nie tylko oni wyciągnęli pomocną dłoń. Syn Klaudii El Dursi także zadbał o mamę.

Mój najukochańszy Jaśko przyniósł mi herbatkę i kolacje do łóżka. No rozczulił mnie na max. Sam zauważył, że wrzucam sobie do kubka imbir i inne rozmaitości, więc zrobił tak samo. Na kolację ewidentnie pomysłu nie miał (bo fakt, rzadko jadam kolacje) ale wiedział, że bez chleba. Więc mam wyborną konserwową z keczupem

