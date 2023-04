Wojciech Szczęsny skończył 33 lata. Brat bramkarza wygląda jak jego klon [ZDJĘCIA]

Jak wygląda brat Wojciecha Szczęsnego? Okazuje się, że łączy ich uderzające podobieństwo i... miłość do piłki nożnej. Są identyczni.

Wojciech Szczęsny świętuje dziś swoje 33. urodziny. Jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy kilka miesięcy temu zachwycał na Mistrzostwach Świata 2022, a po meczu z Francją wszyscy zgodnie stwierdzili, że był największym bohaterem rozgrywek. Prywatnie wielkim wsparciem dla bramkarza jest nie tylko żona Marina i ich syn Liam, ale również Jan Szczęsny. Kim jest brat Wojciecha Szczęsnego? Czym się zajmuje i jak wygląda? Koniecznie zobaczcie!

Wojciech Szczęsny i Jan Szczęsny wyglądają jak bliźniacy!

Podczas zeszłorocznego mundialu Wojciech Szczęsny został bohaterem meczu Polska-Argentyna. To właśnie jemu wierni kibice przypisywali legendarny wyczyn - wyjście polskiej kadry z grupy, pierwszy raz od 36 lat! Polski bramkarz w Katarze wykazał się ogromną intuicją i doświadczeniem. Po przegranym meczu z Francją cały świat obiegły zdjęcia, jak Wojciech Szczęsny pociesza swojego syna, Liama. Internauci twierdzą, że to kopia ojca. Okazuje się jednak, że i jego brat wygląda jak jego bliźniak! Jan Szczęsny także wspierał swojego brata podczas zeszłorocznego mundialu i nie ukrywał swojej dumy. Ten jest o trzy lata starszy od Wojtka, jednocześnie bardzo do niego podobny, niektórzy więc twierdzą, że są bliźniakami! Sam Jan w wywiadzie dla portalu "Jastrząb Post" wyznał, że niejednokrotnie musiał rozdawać autografy, bo był mylony z popularnym bramkarzem.

Zobacz także: Wojciech Szczęsny o reakcji syna po meczu. "Zrozumiał, że można przegrać z dumą i honorem"

Więzy krwi i wizualne podobieństwo to jednak nie wszystko, co łączy panów. Okazuje się, że Jan Szczęsny również jest piłkarzem i kocha sport! Chyba nie będzie dużym zaskoczeniem, jeśli dodamy, że ten także gra na pozycji bramkarza. Nie zrobił jednak tak spektakularnej, sportowej kariery jak Wojciech Szczęsny, jednak swego czasu wróżono mu wielkie sukcesy. Wówczas grał w Gwardii Warszawa. Niestety, liczne kontuzje okazały się być przeszkodą do piłkarskiej, światowej kariery.

Zobacz także: Synek Wojciecha Szczęsnego popłakał się po meczu Polska-Francja. Tak pocieszał go tata

Jan Szczęsny na co dzień stroni od show-biznesu. Pomimo tego czasem możemy go spotkać na instagramowych relacjach Mariny. Piosenkarka sama uważa, że bracia są do siebie bardzo podobni. Ta niejednokrotnie pokazywała, jak Jan Szczęsny bawi się ze swoim bratankiem. Widać, że jest bardzo blisko z rodziną Wojciecha Szczęsnego.

Też myślicie, że panowie są jak dwie krople wody?

