Dziś wieczorem ramówka TVP, a to oznacza, że poznamy wszystkie gwiazdy jesiennej ramówki Telewizji Polskiej. Bez wątpienia jedną z największych będzie Margaret! Wokalistka zgodziła się poprowadzić nowy muzyczny program "Retromania" w TVP1.

Reklama



O czym będzie program Margaret?

"Retromania" będzie muzycznym programem rozrywkowym z udziałem gwiazd. Wywiady, lista przebojów, duża ilość muzyki z dawnych lat i nie tylko. Współprowadzącymi "Retromanię" będą dziennikarze Wojciech Pijanowski i Krzysztof Szewczyk.

Kim jest Wojciech Pijanowski?

Wojciech Pijanowski to autor wielu programów i teleturniejów telewizyjnych (wnuk znanego poety Władysława Broniewskiego). W latach osiemdziesiątych właśnie z Krzysztofem Szewczykiem i Włodzimierzem Zientarskim tworzył program satyryczno-rozrywkowy "Jarmark"! Prezentowano w nim nowinki techniczne, zagraniczne teledyski i konkursy dla widzów. Program emitowany był na żywo, a to, co chyba najbardziej utkwiło w pamięci widzów do dziś, to słynna piosenka "Świnki trzy" :).

Wojciech Pijanowski przez lata prowadził słynny teleturniej "Koło Fortuny". Nie było chyba wtedy popularniejszego powiedzenia niż jego słynne "Magdo, pocałuj pana", czyli słynna prośba Pijanowskiego do asystentki z programu Magdy Masny, która w ten sposób gratulowała wygranej zwycięzcy "Koła Fortuny".

Kim jest Krzysztof Szewczyk?

Krzysztof Szewczyk to dziennikarz radiowy i telewizyjny. Od lat z dziennikarką Marią Szabłowską prowadzi "Studio Rytm" Polskiego Radia, "Dozwolone od lat 40" i "Wideotekę dorosłego człowieka" w TVP2, gdzie prezentowane są przeboje z dawnych lat i wywiady z gwiazdami tamtego okresu. "Wideotekę dorosłego człowieka" współtworzył też przez długi czas Wojciech Pijanowski.

Zobacz także

Zobaczcie wideo z piosenką Świnki Trzy oraz momenty z udziałem Wojciecha Pijanowskiego i Krzysztofa Szewczyka.

Myślicie, że Margaret jest fanką Pijanowskiego i Szewczyka?

Posted by Groteka on 3 września 2011