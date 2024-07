Agnieszka Włodarczyk w związku z udziałem w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" stała się nieco bardziej aktywna w mediach i w ostatnim czasie udzieliła kilku wywiadów. Aktorka mocno zaangażowała się w też w pomoc bezdomnym psom i to właśnie tej działalności chciałaby poświęcać najwięcej miejsca podczas rozmów z prasą. Nie oznacza to jednak, że nie jest narażona na krytykę internautów. Przypomnijmy: "Oskarżanie mnie jest obrzydliwe!"

Teraz gwiazda zdecydowała się na długą rozmowę z dwutygodnikiem "Grazia". Opowiada w nim o pasji do pomagania zwierzętom, ale porusza też tematy związane z jej głośnym związkiem z Mikołajem Krawczykiem. Agnieszka wyznała, że kupiła niedawno nowy dom, do którego ma nadzieję się wkrótce wprowadzić. Podkreśla też, że renowacja domu to spory wydatek, a ona ma już duże doświadczenie w tej kwestii.



Teraz mieszkam poza miastem. Nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. Tuż przed rozpoczęciem programu kupiłam dom. Jest w stanie surowym, więc teraz zajmujemy się z Mikołajem jego wykańczaniem. Modlę się o dobrą pogodę, żeby prace szły sprawniej. Chcielibyśmy się tam przeprowadzić jak najszybciej. To już mój trzeci dom, więc jestem zaprawiona w bojach. Wiem, że do założonej na wykończenie domu kwoty trzeba dodać jeszcze co najmniej jedną trzecią - wyznaje w "Grazii".

Włodarczyk zdradza też, że aranżacją nowego miejsca zajmie się wspólnie z Mikołajem. Ich gust jest podobny, więc wszystko powinno przebiec bez większych problemów.



Aranżacją wnętrz zajmiemy się razem z Mikołajem. Od dawna o tym rozmawiamy. Podobają nam się style francuski i skandynawski. Chcielibyśmy je połączyć. Myślimy o białych podłogach, białych belkach na stropach, złotym lustrze i starym, kryształowym żyrandolu. Marzę o domu na południu Hiszpanii, do którego moglibyśmy jeździć, kiedy u nas pogoda daje się we znaki. Słońce to dla mnie źródło energii - dodaje.

Wiosna, nowy dom i francusko-skandynawskie wnętrza. Prawdziwa idylla?

