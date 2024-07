Mikołaj Krawczyk jest znany głównie z roli w "Pierwszej Miłości". Grywał też w innych produkcjach, ale to właśnie serial Polsatu i kontrowersje związane z jego rozstaniem z Anetą Zając przyniosły aktorowi zainteresowanie mediów, z którego jest rzadko zadowolony. Ostatnio wraz z ukochaną Agnieszką Włodarczyk, zaangażował się w pomoc bezdomnym psom. Przypomnijmy: Włodarczyk i Krawczyk opowiedzieli o swojej nowej miłości

Teraz celebryta wpadł na nowy pomysł. Od jakiegoś czasu zapowiadał rozkręcenie swojej kariery muzycznej i w końcu dotrzymał słowa. W sieci pojawił się fragment utworu Krawczyka, a także pierwsze kadry z teledysku, który nagrał do "Wykochaj mnie na śmierć". Tytuł brzmi obiecująco, szczególnie w kontekście nieustannej wrzawy medialnej wokół związku Mikołaja z Agnieszką. No wcielenie aktora ma być bardzo rockowe, buntownicze i zdecydowane. Teledysk do utworu powstał... na złomowisku.



"Wykochaj mnie na śmierć", rockowy numer na złomowisku - to będzie coś. Kawałek jest o takiej miłości bezkompromisowej, o takiej miłości do samego końca - opisywał singiel w "Co za tydzień" Krawczyk.

Poniżej pierwsza próbka twórczości Krawczyka. Zrobi karierę jako rockmen?

