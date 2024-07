Wojtek Szczęsny padł ofiarą hakerów! Na jego konto na Instagramie włamał się haker i zamieścił mnóstwo nagich, a nawet pornograficznych zdjęć pewnej kobiety! Nazwa konta została zmieniona na Amanda_Hot_909. Kobieta na zdjęciach była w różnych pozycjach seksualnych. Zdjęcia na bieżąco były usuwane, ale haker wciąż dodawał nowe.

Gwiazdy często padają ofiarą hakerów, którzy często zamieszczają takie treści na ich kontach. Rzadko kiedy jednak zdarza się, żeby haker opublikował tak szokujące zdjęcia! Co gorsza, Wojciech wśród fanów ma mnóstwo młodych ludzi oraz dzieci.

Zaraz po ataku Wojciech Szczęsny wydał oświadczenie w tej sprawie!

Jak już zapewne zdajecie sobie sprawę, moje konto zostało zhakowane. Naprawdę przepraszam za zdjęcia, jakie zostały tu opublikowane. W tej chwili zdołałem już odzyskać dostęp do konta, ale wygląda na to, że haker wciąż ma taki dostęp. Pracujemy razem ze specjalistami, by jak najszybciej rozwiązać ten problem - czytamy w oświadczanie Szczęsnego.