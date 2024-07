Do sieci wyciekły prywatne wiadomości Davida Beckhama! Hakerzy Football Leaks, który zajmuje się ujawnianiem afer wśród piłkarzy, wkradli się na pocztę słynnego przystojniaka i dotarli do szokującej korespondencji, w której David skomentował fakt, że nie otrzymał tytułu szlacheckiego. Przy okazji zaatakował piosenkarkę Katherine Jenkins, która kilka lat wcześniej otrzymała Order Imperium Brytyjskiego.

Za co Katherine Jenkins dostała OBE? Za śpiewanie na meczach rugby, spotkania z żołnierzami i za wciąganie koki. J***ny żart. Szczerze mówiąc to jest hańba. Gdybym był Amerykaninem, otrzymałbym tytuł jakieś dziesięć lat temu - pisał David Beckham do swojego doradcy ds. wizerunku.

Football Leaks opublikował również wiadomość Davida Beckhama, w której odmawia wpłaty pokaźnej sumy na konto fundacji charytatywnej. Hakerzy sugerują tym samym, że były piłkarz angażuje się w akcje charytatywne tylko po to, aby ocieplić swój wizerunek oraz, żeby otrzymać tytuł szlachecki. Co David Beckham napisał do swojego doradcy, który poprosił go o dotację w wysokości miliona dolarów na ceremonię UNICEF-u w Szanghaju?

Nie chcę przeznaczać na to moich osobistych pieniędzy. Przeznaczanie miliona na tę organizację to tak, jakbym wykładał je z własnej kieszeni. Gdyby nie było tej organizacji, te pieniądze byłyby moje. Te pi*****ne pieniądze są moje.

Publikacje prywatnych wiadomości Davida Beckhama skomentował przedstawiciel sportowca, który zapewnia, że treść treść korespondencji nie jest prawdziwa.

Ta historia jest oparta na przestarzałych materiałach i wyrwanych z kontekstu. Te zhakowane i spreparowane prywatne wiadomości z nieznanego źródła celowo zaburzają szerszy obraz. David i UNICEF są dumni z tego, co razem osiągnęli i będą kontynuować współpracę, a niech fakty mówią same za siebie.

Co ciekawe, według najnowszych doniesień zagranicznych mediów zanim hakerzy opublikowali treść jego prywatnych wiadomości, zażądali od Davida miliona funtów. Szantażyści proponowali sportowcowi, że jeżeli wpłaci pieniądze to nie opublikują jego wiadomości. David Beckham odmówił hakerom i zgłosił sprawę na policję.

Do sieci wyciekły prywatne wiadomości Davida Beckhama.

Słynny sportowiec tłumaczy się, że wiadomości zostały spreparowane.