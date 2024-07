Michał Wiśniewski z pewnością należy do grona gwiazd, które nie ukrywają swojego prywatnego życia. Lider zespołu Ich Troje przedstawiał mediom każdą swoją wybrankę życia i tak też było w przypadku kolejnej narzeczonej, Dominiki Tajner. Muzyk lubi chwalić się swoim szczęściem na Facebooku, dzięki czemu wiemy kiedy i gdzie odbędzie się jego ślub z ukochaną. I chociaż Wiśniewski zapewniał ostatnio, że na jakiś czas znika z sieci, to na jego profilu pojawił się kolejny wpis. Co tym razem chciał nam przekazać?

- Mam najcudowniejszą kobietę pod słońcem. Wyśniony wręcz związek racjonalnej kobiety z fantastą-artystą. Uzupełniony o bezgraniczne uczucie miłości. Tylko 2 słowa: Kocham Ją. P.S.: Kocham Ją do granic niemożliwości ! Ma na imię Dominika… - pochwalił się Wiśniewski.

Myślicie, że to uczucie przetrwa dłużej niż miłość do trzech byłych żon kontrowersyjnego artysty?

kb