Kate Winslet to chyba jedna z najmniej "gwazdujących" gwiazd Hollywood. Aktorka zasłynęła nie tylko ze swojego talentu, ale też dzięki nieskomplikowanej urodzie i pięknej sylwetce. Wydawało się, że Winslet spędza godziny na treningach, odmawia najlepszych potraw i unika tego co niezdrowe. Nic bardziej mylnego.



Amerykanka przyznała, że nigdy nie była na diecie. Nie zachwala głodowania się i odradza młodym dziewczynom takiego podejścia do swojego wyglądu.



- Nie jestem cienka jak gałązka i nie chcę być cienka jak gałązka. Chciałabym, żeby młode dziewczyny, które narzekają na swoje ciało, pamiętały, że można mieć zdrową i szczupłą figurę. Każdy ma kompleksy na punkcie swojego ciała, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Nie stosuję żadnych drastycznych diet i nie żyję na sałacie - wyznała Winslet dla "OK!".



Pochwalamy takiego zdrowe podejście do samej siebie. Druga sprawa, że według nas Kate Winslet to bezapelacyjnie kobieta, która swoim wyglądem może służyć za wzór dla innych.



habibi

Reklama