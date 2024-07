Zimą włosy potrzebują troskliwej pielęgnacji – mróz i suche powietrze bardzo im szkodzą. Dlatego należy używać szamponów, które je nawilżą, a jednocześnie ochronią przed elektryzowaniem i ich nie przetłuszczą.



Zawsze stosuj odżywki, ale unikaj tych bez spłukiwania. W czasie, gdy nosimy czapki dodatkowo je obciążą i częściej będą się przetłuszczać.

Najlepiej suszyć włosy chłodnym strumieniem powietrza – dzięki temu włosy będą się mniej elektryzowały i dodatkowo się nie przesuszą.



Kiedy nosimy grube swetry i kurtki nasze końcówki narażone są na tarcie, a tym samym na rozdwajanie. Należy zatem dodatkowo je chronić, np. natrzeć specjalnym olejkiem, bądź balsamem.



Na elektryzujące się włosy także pomogą olejki. Należy jednak pamiętać, że pod czapką włosy mogą się przetłuszczać, dlatego kosmetyki należy wcierać jedynie połowy długości włosów. W ten sposób nie będą obciążone, a tym samym nie będą się plątać pod czapką i szalikiem.

Olejkami możesz zastąpić większość kosmetyków do stylizacji, które pod ciężarem czapki mogą sklejać włosy.



Jeśli po zdjęciu czapki Twoje włosy są rozwichrzone możesz użyć kropelki olejku roztartej w dłoniach i przygładzić nią włosy.



By nasze włosy wyglądały zdrowo wiosną należy co najmniej dwa razy w tygodniu nakładać na nie mocno nawilżające maski.



Ratunkiem dla przetłuszczających się włosów, które ze względu na częste zmiany temperatur są zimą jeszcze bardziej narażone na większe wydzielanie serum będą suche szampony.



Jeśli szykuje Ci się wieczorne wyjście, a nie masz czasu myć głowy wystarczy, że spryskasz włosy u nasady – po kilku chwilach będziesz miała włosy czyste jak po umyciu.



Jeśli Twoje włosy wołają o pomoc, na ratunek przychodzą im specjalistyczne kosmetyki, które w krótkim czasie postawią Twoją fryzurę na nogi.



Specjalnie dla naszych Czytelniczek, redakcja FleszStyle.pl przeprowadziła test w którym wyłoniła najlepsze kosmetyki, które walczą ze skutkami mrozu i noszenia czapki, ze zmianami temperatur i nadmiernym przesuszeniem.



Zapoznaj się z wynikami naszego testu i wyraź swoją opinię.



kj/eb

