Minął niecały miesiąc od Eurowizji, w którym Polskę reprezentowała Luna i o 24-latce zrobiło się naprawdę głośno. Jednym z jej charakterystycznych znaków były długie blond włosy, jednak teraz okazuje się, że piosenkarka zdecydowała się na radykalną metamorfozę. Po dawnej fryzurze Luny nie ma już śladu!

Luna przeszła metamorfozę. Piosenkarka postawiła na ostre cięcie

Emocje po Eurowizji już zdążyły opaść, ale Luna nie daje o sobie zapomnieć. Mimo że gwiazda nie dostała się do wielkiego finału i odpadła w pierwszym półfinale, w którym brało udział 15 krajów, to nadal pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z obserwatorami tym, co u niej słychać. 24-latka jakiś czas temu zapowiadała, że po powrocie ze Szwecji ma plan, co do zmiany imienia. Wokalistka bowiem ma w dowodzie wpisane imię Aleksandra, jednak z racji tego, że jest niesamowicie zżyta ze swoim pseudonimem artystycznym, chciała oficjalnie zmienić imię na Luna. To nie koniec zmian u 24-latki. Piosenkarka zdecydowała się bowiem na ostre cięcie, a efektami pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Luna zaskoczyła swoich obserwatorów, którzy przecierali oczy ze zdumienia. Po jej długich blond włosach nie ma już śladu. 24-latka zdecydowała się na ostre cięcie i znacznie skróciła długość swoich włosów. Jak waszym zdaniem piosenkarka się prezentuje w nowej fryzurze? Woleliście ją w dawnej wersji?

Ostatnio z okazji Dnia Dziecka obserwatorzy Luny mogli zobaczyć, jak piosenkarka wyglądała w dzieciństwie. Wokalistka pokazała kilka starych fotografii, gdy była małą dziewczynką. Widać, że muzyka towarzyszyła jej już od małego, bowiem na jednym ze zdjęć artystka pozuje z mikrofonem. Na zdjęcie zareagowali znajomi Luny z tegorocznej Eurowizji – Bambie Thug z Irlandii i Nemo ze Szwajcarii.

Również fani nie mogli przejść obok fotografii obojętnie.

Słodziutka

Cóż to za piękne dziecko!

Jaka ślicznaaa pisali zachwyceni.

A Wam jak się podoba metamorfoza Luny i poznalibyście ją na fotografiach z dzieciństwa?

