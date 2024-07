Minęło już 7 lat odkąd zespół Virgin zawiesił działalność. Doda postawiła na karierę solową, wydała do tej pory dwa albumy, każdy z nich okazał się sukcesem. Artystka przygotowuje się do wydania pierwszego DVD koncertowego, którego premiera już 11 marca. Jednak fani często wracają co starych nagrań grupy, które wokalistka do tej pory śpiewa na swoich koncertach. Teraz postanowiła przygotować więc dla nich wielką niespodziankę.

Już trzeciego marca na oficjalnym koncie Dody na portalu youtube pojawi się zapis video z akustycznego minikoncertu Virgin. Doda wraz z Tomaszem Lubertem, kompozytorem ich największych hitów, postanowili sięgnąć po mniej popularne nagrania i nagrać je bez komputerowej obróbki. Już teraz fani mogą zobaczyć jego zapowiedź w postaci piosenki "Czekam"

Doda nie raz udowodniła, że potrafi śpiewać, jesteśmy pewni, że tym nagraniem ostatecznie zamknie usta wszystkim niedowiarkom. Czekacie na premierę?

