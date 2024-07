Robert Więckiewicz pokonał Borysa Szyca! Okazuje się, że to właśnie on, a nie Szyc, zagra w najnowszym filmie Andrzeja Wajdy. Według najnowszych informacji Robert Więckiewicz wygrał casting na główną rolę w filmie „My, naród polski”. Aktor wcieli się w nim w postać byłego prezydenta, Lecha Wałęsy.

- To już pewne, że Więckiewicz pojawi się w tym projekcie, był najlepszy, pokonał konkurencję- zdradza w rozmowie z „Super Expressem” osoba z produkcji filmu.

Zwycięstwo Więckiewicza jest jednocześnie wielką porażką dla Borysa Szyca, który ponoć przez zbyt imprezowy styl życia stracił możliwość współpracy z Wajdą.

Już za rok planowana jest uroczysta premiera filmu o byłym prezydencie. Wtedy też będziemy mogli ocenić, czy Robert Więckiewicz sprawdzi się w nowej roli.

Reklama