Wystarczy, że za pomocą aplikacji BB Challenge wyślesz zdjęcie swojego biustu (w biustonoszu) a inni na nie zagłosują. Do rozdania 30 kompletów bielizny, a każda z was ma szansę na wygraną!

Jakie są zasady gry?

1. Zrób zdjęcie swojego dekoltu w biustonoszu,

2. Zaloguj się do aplikacji i wgraj zdjęcie przy pomocy specjalnego formularza,

3. Opublikuj zdjęcie oficjalnie lub anonimowo,

4. Zbieraj głosy na swoje zgłoszenie, aby zwiększyć szansę na wygraną!

Szczegóły konkursu znajdziecie na facebooku w zakładce BB Challenge.

Boutique Bielizny to miejsce przyjazne każdej kobiecie, bez względu na rozmiar. To nie tylko salon z bielizną to miejsce spotkań i warsztatów. Stworzone przez kobiety dla kobiet! Jaka okazja jest dobra do założenia wyjątkowej bielizny? Każda!

Życzymy powodzenia!