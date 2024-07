Weronika Rosati rozpacza po utracie ukochanego psa. Na swoim Instagramie aktorka zamieściła emocjonalny wpis ze zdjęciem.

Reklama

– Dzisiaj straciłam największego przyjaciela, jakie miałam kiedykolwiek. Nie ma słów, które oddałyby to, jak za tobą tęsknię Bugsy. Przez 14 lat byłeś przy mnie ze swoim puszystym futerkiem i wielkim sercem. Żegnaj kochanie - napisała Weronika Rosati na swoim Instagramie.

Kim był Bugsy? To yorkshire terrier, pierwszy ukochany pies Weroniki Rosati. Od urodzenia należał do aktorki. Dwa lata temu Weronika była zrozpaczona, kiedy Bugsy złamał łapkę. Wtedy również kupiła drugiego, bliźniaczo podobnego do Bugsego yorka Taylora. Czekała na niego długo, bo marzyła o psie, ktory będzie miał sierść jak Bugsy – z przewagą czarnego włosa. Weronika żartowała nawet, że są podobne do niej;-)

– Mówiąc serio, teraz to pięciomiesięczne maleństwo kompletnie opanowało mój świat i owinęło mnie sobie wokół palca" – mówiła gwiazda o nowym szczeniaku Taylorze w rozmowie z Party. pl w 2015 roku.

Weronika Rosati od lat podróżowała ze starszym psem między Polska, a Stanami Zjednoczonymi. Rozstawiali się tylko wtedy, kiedy musiała pracować na planie zdjęciowym. Odejście Bugsy'ego to wielka strata i rozumieją to, ci którzy mają ukochango pupila. Na Instagramie wiele osób współczuje Weronice. Najczęściej pojawiaj się komentarz: so sad...

Zobacz też: Co najbardziej ceni w mężczyznach? Co wzbudza w niej obsesyjny lęk? Wywiad z Weroniką Rosati

Zobacz także

Weronika Rosati pożegnała ukochanego yorka na Instagramie

Instagram

Weronika Rosati pojawi się niedługo na ekranie TVN w obsadzie nowego serialu „Belle Epoque"

East News