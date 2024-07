Weronika Rosati rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego, ale tym razem wyznała, że ma nową miłość.

Reklama

O kim mowa? O maleńkim szczeniaku rasy York.

"Mówiąc serio, teraz to pięciomiesięczne maleństwo kompletnie opanowało mój świat i owinęło mnie sobie wokół palca" – śmieje się w rozmowie z nami gwiazda.

Wygląda na to, że Piotr Adamczyk nie ma się o co martwić :). Weronika jest zakochana w nowym członku rodziny, któremu dała na imię Taylor, na cześć swojej ukochanej aktorki Elizabeth Taylor.

"Póki co, szczeniak ma takie czarne włosy jak ona" – dodaje wesoło Weronika. Aktorka długo go szukała, bo chciała, by nowy piesek był spokrewniony z 12-letnim Yorkiem o imieniu Bugsy, który od dwunastu lat należy do jej rodziny.

Zobacz także

"Kiedy w końcu znalazłam Taylora, odłożyłam na bok na dwa tygodnie wszystkie sprawy. I chyba trochę go od siebie uzależniłam. Gdy jestem w domu, Taylor nie odstępuje mnie na krok. Gdy wychodzę, natychmiast zaczyna za mną płakać. A przecież muszę też wychodzić do… pracy" – śmieje się aktorka.

A tej ostatnio aktoka ma sporo. Gra w dwóch polskich srialach.

Czytaj także:

P { margin-bottom: 0.08in; }H1 { margin-bottom: 0.08in; page-break-after: avoid; }H1.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 24pt; font-weight: bold; }H1.cjk { font-family: "Arial"; font-size: 24pt; font-weight: bold; }H1.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 24pt; font-weight: bold; }

Weronika Rosati w serialu "True Detective". Mamy zdjęcia!

Weronika Rosati i jej nowy chłopak :)

Zobaczcie słodkie zdjęcia Taylora i Bugsy’ego. Ukochanych chłopaków Weroniki :).

Są przesłodcy!



#Taylor sinking his teeth into a new script ???? A photo posted by Weronika Rosati (@weronikarosati) on

Jun 3, 2015 at 1:50am PDT

Happy international #dogday #Taylor ???? A photo posted by Weronika Rosati (@weronikarosati) on

Jul 1, 2015 at 10:09am PDT

Happy #dogday to my other ???? beloved #Bugsy ❤️ A photo posted by Weronika Rosati (@weronikarosati) on

Jul 1, 2015 at 11:11am PDT