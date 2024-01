Ewa z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody z programem na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych i podobnie, jak Artur nie zdecydowała się na wydawanie oświadczeń i wyjaśnianie tego, co tak naprawdę wydarzyło się między nią a Waldemarem. Teraz jedna z uczestniczek "Rolnika" pochwaliła się zdjęciem z Ewą. Co za zaskoczenie!

Ewa z "Rolnik szuka żony" nie rozpacza po Waldemarze

10. edycja "Rolnik szuka żony" była pełna zaskoczeń, ale niektórym uczestnikom udało się stworzyć relację. Anna i Jakub, którzy spodziewają się dziecka, są na to najlepszym przykładem, a z kolei Waldemar znalazł szczęście u boku Doroty, która po programie dała rolnikowi drugą szansę. Tymczasem Ewa nie zamierza wracać do głośnej relacji z Waldemarem, ale okazuje się, że utrzymuje kontakt z niektórymi uczestnikami "Rolnika". Nicola właśnie pokazała ich wspólne zdjęcie. Wygląda na to, że uczestniczki naprawdę doskonale się dogadują i mają wspólne tematy do rozmów.

A dzisiaj taki piękny wieczór - napisała Nicola z 'Rolnik szuka żony'

Ewa i Nicola to nie jedyna przyjaźń, jaką nawiązali uczestnicy 10. edycji "Rolnik szuka żony". Ostatnio wspólnym zdjęciem w mediach społecznościowych pochwaliły się też Blanka i Sara. Jak wiadomo, program "Rolnik szuka żony" daje szansę nie tylko na znalezienie swojej drugiej połówki, ale również na przyjaźń.

A tymczasem sądzicie, że Dorota i Waldemar zaskoczą widzów "Rolnika" i niebawem ogłoszą zaręczyny?

