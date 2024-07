Już jutro do sklepów trafi 1 w tym roku numer magazynu "Viva!". Bohaterką wydania jest Weronika Rosati, która zdradza, co teraz jest dla niej najważniejsze, a także opowiada, co wypadek zmienił w jej życiu i czy boi się trzydziestki. Czy opowiedziała też o uczuciu, które łączy ją z Piotrem Adamczykiem?

W numerze znajdziecie także rozmowę z Maciejem Zieniem, który spowiada się Piotrowi Najsztubowi. Przeczytacie też pierwszy wywiad Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz, która niedawno wróciła do Polski z nowym pomysłem na siebie.

Wróżka "Vivy!" sprawdziła też horoskop na najbliższe 12 miesięcy. Sprawdź, co cię czeka w nowym roku.

"Vivę" za 2,99 złotych kupisz już jutro.

