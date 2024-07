Okazuje się, że w polskim show biznesie jest podobnie jak polskiej polityce. Mimo afer i zszarganego imienia niektórzy nie potrafią zrezygnować z kariery. Przykładem jest oczywiście Tomasz Kammel i...Weronika Marczuk, która powraca w zupełnie nowej roli. Nomen omen stacja, która po ujawnieniu afery z agentem Tomkiem natychmiastowo "zrzekła" się Weronki teraz po ogłoszeniu oświadczenia prokuratury, w którym można przeczytać, że Marczuk "nie wyczerpała znamion zarzucanego jej przestępstwa płatnej protekcji, telewizja TVN postanowiła szybko się zrehabilitować. Mało tego! Weronika sama przyszła do nich z pomysłem na swoją nową rolę!

Reklama

Jak donosi Fakt powołując się na swojego informatora ze stacji TVN, Weronika już ma za sobą pierwsze spotkanie z osobami podejmującymi decyzje programowe. Przedstawiła pomysł na... PROGRAM INTERWENCYJNY! Wyobrażacie sobie kobietę jeszcze niedawno uwikłaną w taką aferę, która będzie niczym Ryszard Cebula z Uwagi rozwiązywać społeczne problemy? Poza tym, czy uważacie, że Marczuk była aż tak popularna i lubiana, żeby jej powrót do telewizji jest niezbędny?

Podobno kontrakt z TVN Style w której ma być emitowany program, jest już w zasadzie zaklepany. Telewizja jednak podobno jest ostrożna i nie umieści jej w wiosennej ramówce. Chce poczekać, aż Marczuk stanie się ''prawowitym obywatelem''. Weronika jest także przekonana, że jej powrót do You Can Dance nastąpi równie szybko. My jednak myślimy, że stacja nie zrezygnuje z Kingi Rusin na rzecz Marczuk.

Reklama

A Wy, co myślicie, o tym by osoba co do której były tak poważne zarzuty nagle zaczęła stać na straży prawa? A może ten wizerunek jest starannie przemyślany - niewinna Weronika wplątana w wymyśloną aferę stanie się bardziej przekonująca?