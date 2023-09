Katarzyna Dowbor wraca do telewizji. Zdradziła najważniejsze szczegóły

"Nasz Nowy Dom" to uwielbiany przez Polaków program, który podbił serca widzów już od pierwszego odcinka, który pojawił się na antenie. Od początku prowadzi go Katarzyna Dowbor, która idealnie sprawdza się w tej roli. Dziennikarka jednak nigdy nie zdradza zbyt wielu szczegółów dotyczących show. Tym razem zdecydowała się odpowiedzieć na pytanie, które nurtuje fanów od wielu lat - kto płaci za gruntowny remont uczestników domów i mieszkań zgłaszających się do programu rodzin. Sprawdźcie! "Nasz Nowy Dom": Katarzyna Dowbor zdradziła, kto pokrywa koszty remontu "Nasz nowy dom" to program, który daje nadzieję na lepsze jutro. Do reality show zgłasza się mnóstwo rodzin, które są skrajnie ubogie i nie stać ich na remont, czy choćby kilka najpotrzebniejszych napraw. Produkcja dokładnie sprawdza każde zgłoszenie i kontaktuje się z wybranymi bohaterami. Rodziny muszą jednak spełnić kilka wymogów, bez których nie mają szans na pomoc Katarzyny Dowbor oraz ekipy remontowej. Każdy uczestnik musi udowodnić, że w domu nie jest stosowana przemoc, domownicy nie nadużywają alkoholu, a także najważniejsze - rodzina musi podzielić się swoją historią z milionami widzów przed telewizorem. Remonty zazwyczaj przypominają pole bitewne, a ekipa uwija się, aby zdążyć w wyznaczonym terminie. Bohaterowie mogą liczyć na piękne wnętrza, nowe meble oraz drogi sprzęt AGD. Dodatkowo w czasie prac remontowych cała rodzina wyjeżdża na wymarzone wakacje do luksusowych hoteli. Widzowie od lat zastanawiają się, kto ponosi koszty. W rozmowie z portalem Pomponik.pl Katarzyna Dowbor zdradziła wszystkie szczegóły. Rodziny w ogóle nie partycypują w kosztach. Taki remont nie kosztuje ich ani złotówki. Staramy się, żeby spędziły te pięć dni cudownie. Są jeszcze prezenty. Oni kompletnie nie czują tego, że jest kryzys. My czasami to...