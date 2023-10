Jacek Rozenek, po długiej przerwie, w końcu wraca do telewizji. W sieci już pojawiły się szczegóły nowego programu, w którym go zobaczymy. Będzie nowy hit?

Jacek Rozenek wraca do telewizji

W 2019 roku życie byłego męża Małgorzaty Rozenek-Majdan zmieniło się w istny koszmar. Z dnia na dzień wszystko obróciło się o 180 stopni, a on musiał stoczyć dramatyczną walkę o życie. Po wszystkim Jacek Rozenek wprost mówił o udarze, przyznając, że lekarze zalecali jego krewnym pożegnanie się.

Aktor długo wracał do siebie, przez co całkowicie odsunął się od mediów. Dopiero stosunkowo niedawno dotarły do nas informacje, że jego stan znacząco się poprawił, co umożliwia mu powrót do pracy. Teraz z kolei dowiedzieliśmy się, że Jacek Rozenek rzeczywiście wraca do telewizji!

Jacek Rozenek wraca do telewizji EOS

Jak ustalił Super Express, już pod koniec października na antenie Tele 5 pojawi się nowy program "Obalamy mity", w którym on i Bogna Szkupińska będą rozmawiać na temat różnych ras psów i obalać najczęściej powielane, nieprawdziwe teorie.

Będziemy obalać mity w różnych tematach. Zaczynamy od przybliżenia widzom psów rasy cane corso italiano. To wyjątkowe stworzenia, ale nie dla każdego. Będziemy mówić jak należy się z nimi obchodzić. Dla Jacka po chorobie to był pies terapeutyczny, który pomógł mu się pozbierać, który zmobilizował go do tego, by zaczął się więcej ruszać. Zdradzi jaki wpływ ma na jego życie - wyznała w rozmowie z SE Bogna Szkupińska.

Zdradziła też coś więcej na temat samej współpracy z Jackiem Rozenkiem. Bogna Szkupińska jest zachwycona aktorem i przyznała nawet, że dzięki niemu mniej stresuje się podczas nagrań.

Jacek jest fantastycznym człowiekiem, bardzo miłym, pomocnym, a przede wszystkim profesjonalnym. Na planie wiele od niego się uczę. Gdyby nie jego stoicki spokój i pewność siebie przed kamerą, to mogłabym mieć większą tremę. Bardzo mnie mobilizował i nie dopuszczał do ciszy na wizji. Jak czuł, że mogę się zawahać, wkraczał od razu przejmował pałeczkę. Ta przerwa od pracy w telewizji mu nie zaszkodziła. Mam nadzieję na owocną dłuższą współpracę

