Weronika Marczuk wraca do świata show-biznesu. Udział w programie „Taniec z Gwiazdami” ma pomóc Weronice odzyskać sympatię widzów, którzy kiedyś polubili ją w innym tanecznym show „You Can Dance”.

Według najnowszych informacji, Weronika ma również duże szansę na poprowadzenie własnego programu w stacji TVN! Wszystko jednak będzie teraz zależeć od tego jak Weronika poradzi sobie w tanecznym show.

- Teraz osoby decyzyjne będą się dokładnie przyglądać, czy Weronika może liczyć na sympatię widzów. To zadecyduje- zdradził informator „Faktu”.

Myślicie, że widzowie obdarzą Weronikę zaufaniem i pozwolą jej osiągnąć sukces?

Reklama