Weronika Książkiewicz jakiś czas temu opublikowała na swoim Instagramie filmik, w którym dowcipnie parodiuje najsłynniejsze polskie trenerki: Ewę Chodakowską i Anię Lewandowską. Okazuje się jednak, że aktorka poważnie myśli o treningu z którąś z nich. W rozmowie z Party.pl, Weronika Książkiewicz szczerze wyznała dlaczego może być to jednak krótkotrwały zapał:

Z DVD ćwiczyłam, ale nigdy jeszcze nie trafiłam na zajęcia ani do jednej, ani do drugiej. Ale jestem na to bardzo otwarta i myślę, że będę chciała spróbować. Jestem trochę taka, że mam zapał do czegoś, ja się nastawię, przez dwa, trzy miesiące robię, a potem jednak stwierdzam, że też fajnie jest sobie posiedzieć w wełnianych skarpetach i zjeść pizzę.