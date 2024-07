Ania Wendzikowska w życiu codziennym jest prawdziwą estetką. Zwraca uwagę na to co zakłada na siebie, co ją otacza, jest bardzo wrażliwa na piękno. Czy tego piękna i wrażliwości uczy również Kornelki, swojej córeczki?

Ania Wendzikowska zaprojektowała pościel dla dzieci. Mimo że sama lubuje się w szarościach, złamanej bieli czy jasnych beżach, Ania stwierdziła, że jeśli chodzi o dzieci, musi "powalczyć" z jej ulubionymi kolorami, bo dzieci potrzebują mocniejszych kolorów.

A co o pościeli zaprojektowanej przez Anię sądzi Kornelka? Odpowiedź w naszym materiale wideo!

Ania Wendzikowska liczy się ze zdaniem córeczki Kornelki ;)

Jak Kornelka ocenia pościel zaprojektowaną przez Anię?