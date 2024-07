Anna Wendzikowska ma powody do bycia zadowoloną. Dziennikarka i aktorka odnosi sukcesy zawodowe. Już wkrótce ma pojawić się w trzynastej edycji programu "Taniec z gwiazdami" . Co więcej, szczęście dopisuje jej także w życiu osobistym. Jak piszą "Gwiazdy", Wendzikowska jest szczęśliwa za sprawą nowej miłości. Zakochani spotykają się od pewnego czasu, choć poznali się dwa lata temu.

- Od kiedy w życiu Ani pojawił się Rafał, promienieje. Cały czas chodzi uśmiechnięta i radosna. - powiedziała bliska koleżanka Wendzikowskiej.

Dziennikarka podobno cały wolny czas, poświęca swojemu chłopakowi.

- Ania ma ostatnio trochę mniej czasu dla znajomych, ale wszyscy jej to wybaczają. W koncu znów czuje się kochana i to jest najważniejsze. - dodaje koleżanka gwiazdy.

My gratulujemy i trzymamy kciuki!

