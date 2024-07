Do tej pory Iwona Węgrowska raczej nie zachwycała nas swoimi stylizacjami. I chociaż ostatnio zauważyliśmy, że kreacje celebrytki nie są już tak wyzywające jak jeszcze kilka miesięcy temu, to wciąż nie możemy jej zaliczyć do grona dobrze ubierających się gwiazd.



Węgrowska jednak nie odpuszcza i już zapowiada, że w sylwestrową noc będzie wyglądała zjawiskowo. W rozmowie z "Super Expressem" artystka pochwaliła się, że za dwie suknie, w których wystąpi na imprezie Polsatu, zapłaciła ponad 15 tysięcy złotych: - To będą piękne suknie. Obie są szyte specjalnie dla mnie, z bardzo drogich materiałów - zapewnia Iwona.

Miejmy nadzieję, że w doborze kreacji celebrytka konsultowała się ze stylistą, który mógłby zapobiec modowej wpadce na wielkiej imprezie. Już wkrótce będziemy mogli się przekonać, czy były to dobrze wydane pieniądze przez Iwonę Węgrowską.

