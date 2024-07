W sobotę Iwona Węgrowska postanowiła zaskoczyć wszystkich i w swoim stylu przekazała informację, która zelektryzowała media. Gwiazda na Facebooku pochwaliła się, że wychodzi za mąż, a jej życiowym partnerem został producent muzyczny ze Stanów. Para poznała się kilka miesięcy temu, czyli najpradowpodobniej na początku 2013 roku. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Iwona zapewniała, że jej serce jest złamane i czeka na tego jedynego.

Dzisiaj piosenkarka na Facebooku zamieściła kolejny wpis, z którego wynika, że ślub w Las Vegas odbył się zgodnie z planami.

- Jestem taka szczęśliwa! Od kilku godzin mam już cudownego męża. Kocham Go nad życie! Już niedługo moi Kochani wracam do Was z nowym materiałem :)