Iwona Węgrowska często eksperymentuje ze swoim wyglądem. Niestety, te eksperymenty zazwyczaj oscylują wokół jednego stylu pod hasłem "bądź widoczny".

Celebrytka uwielbia obcisłe stroje eksponujące biust. Stała bywalczyni salonów ostatnio nieczęsto pojawia się na imprezach, ale kiedy już to robi za wszelką cenę chce podkreślić swoją obecność.

Węgrowska pojawiła się na konferencji Polsatu, gdzie zaprezentowała się jako blondynka. Jeszcze niedawno Węgrowska miała krótkie kasztanowe włosy poskręcane w duże loki.

Jak widać Iwona woli jednak bardziej wyraźne stylizacje. W długich do pasa blond włosach z pewnością niepozostanie niezauważona.

A Wy, co sądzicie o stylu Węgrowskiej? Podoba Wam się?

