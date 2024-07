Jak czytamy w gazecie "Fakt", Katarzyna Warnke zabrania grać scen seksu swojemu mężowi Piotrowi Stramowskiemu z Dodą w kolejnej części "Pitbulla"! A do tego jak informuje gazeta, aktorka uciekła nawet z premiery "Pitbulla. Niebezpieczne kobiety", aby nie spotkać Dody.

– Kasia jest przewrażliwiona na punkcie Piotrka. Nie chce by miał sceny seksu z Dodą. Sama zbliżyła się do Piotrka właśnie na planie filmu podczas takich scen i teraz woli dmuchać na zimne – czytamy w "Fakcie".

Warnke miała zmienić zdanie, jak spotka piosenkarką i ją pozna.

Zapytaliśmy Katarzynę Warnke czy boi się scen seksu męża z Dodą oraz... Czy uciekła na jej widok z premiery? Czy może ktoś chce większego szumu wokół Dody?

Granie scen erotycznych jest wpisane w zawód aktora. Zarówno ja, jak i Piotr jesteśmy aktorami, którzy traktują poważnie swoją pracę. Jesteśmy przygotowani do grania tych scen, mamy sporo takich doświadczeń za sobą i nie widzę w tym nic złego. Poza tym nie słyszałam, żeby Piotr miał grać z panią Dodą w następnym Pitbullu, a jest dość blisko z Patrykiem Vegą i sądzę, że pierwszy o tym by wiedział. Lubię tematykę erotyczną, od dawna poważnie się nią zajmuję - napisałam sztukę „Uwodziciel” i ją wyreżyserowałam w Teatrze Nowym K. Warlikowskiego. Uważam, że to ważna część naszego życia. Właśnie kilka dni temu skończyłam zdjęcia do kryminalnego filmu „Ach, śpij kochanie” w reż. K. Langa, gdzie gram razem z Andrzejem Chyrą i zdarzyło się, że mieliśmy do zagrania odważne sceny erotyczne. Gdybyśmy sobie z Piotrem stawiali granice, taka praca byłaby niemożliwa. - mówi Party.pl Katarzyna Warnke i wyjaśnia nam kolejną plotkę związaną z Dodą.