Niestety. Pomimo fantastycznych recenzji i gromkich braw podczas premiery filmu "Wałęsa. Człowiek z nadziei" w USA, polski kandydat odpadł z dalszej walki o Oscara. Produkcja Andrzeja Wajdy okazała się za słaba w pojedynku z konkurencyjnymi obrazami z reszty świata.

Decyzją jurorów o oscarowe nominacje w kategorii "Najlepszy Film Obcojęzyczny" weszły produkcje z Belgii, Bośni i Hercegowiny, Kambodży, Danii, Niemiec, Hongkongu, Węgier, Włoch i Palestyny.

Nieoficjalnym faworytem do Oscara w kategorii, z której odpadliśmy jest "Wielki mistrz" z Hong Kongu w reżyserii Wong Kar-waia, który przedstawia historię zainspirowaną życiem legendarnego mistrza kung-fu - Ip Mana, odpowiedzialnego za styl walki Bruce'a Lee. Czy faktycznie dostanie statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej? Z opublikowanej dziewiątki finałową 5 poznamy 16 stycznia.

Na pocieszenie dodajmy, że cały czas nadzieję na polski akcent na 86. edycji Oscarów jest szansa na nominację dla Abela Korzeniowskiego. Zobacz: Polska z podwójną szansą na Oscara!

Filmy, które będą walczyć o oscarową nominację:

Belgia - "W kręgu miłości", reż. Felix van Groeningen

Bośnia i Hercegowina - "An Episode in the Life of an Iron Picker", reż. Danis Tanovic

Kambodża - "The Missing Picture", reż. Rithy Panh

Dania - "Polowanie", reż. Thomas Vinterberg

Niemcy - "Dwa życia", reż. Georg Maas

Hong Kong - "Wielki mistrz ", reż. Wong Kar-wai

Węgry - "The Notebook", reż. Janos Szasz

Włochy - "Wielkie piękno", reż. Paolo Sorrentino

Palestyna - "Omar", reż. Hany Abu-Assad

