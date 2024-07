Dominika Kulczyk-Lubomirska jest córką Jana Kulczyka, który od wielu lat znajduje się na szczycie listy najbogatszych Polaków. Sama prowadzi działalność filantropijną, interesuje się sztuką oraz angażuje się w projekty chroniące środowisko i przyrodę.

Aktualnie milionerka przebywa w Stanach. Wczoraj gościła w Waszyngtonie na prezentacji filmu Andrzej Wajdy "Wałęsa. Człowiek z nadziei". Wraz z nią w Kapitolu pojawili się m.in. były prezydent Polski Lech Wałęsa oraz Robert Więckiewicz. Kulczyk-Lubomirska wrażeniami z niecodziennego seansu podzieliła się na Facebooku.

- Lech Wałęsa po projekcji filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei" oklaskiwany był na stojąco, swoją obecnością wzruszył wszystkich zebranych w Sali Kapitolu w Waszyngtonie, stolicy USA. Goście byli zachwyceni postawą zwykłego człowieka, który zrobił rzeczy niezwykłe. Zmienił historię w imię wolności i nadziei. Czułam się dumna, ze jestem Polką.

Do wpisu córka najbogatszego Polaka dodała zdjęcie z wydarzenia, na którym widać jak oklaskuje film, a tuż przed nią stoi uradowany Więckiewicz. Miejmy nadzieję, że film Wajdy otrzyma nominację do przyszłorocznych Oscarów. Wtedy twórcy produkcji będą mieli jeszcze więcej powodów do świętowania.

