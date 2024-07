Anna Lewandowska chętnie dokumentuje swoje życie codzienne, a zdjęcia umieszcza potem na Facebooku i swoim blogu. Przyświeca jej oczywiście bardzo szczytny cel - motywowanie Polaków do zdrowego stylu życia i odżywiania. Wraz z mężem propaguje też akcje humanitarne, jak choćby ich niedawny wyjazd do Jordanii. Przypomnijmy: Lewandowscy jak Brad i Angelina. Polecieli do Jordanii na misję UNICEF

Rozgrywki Bundesligi zakończyły się już dobrych kilka tygodni temu, a piłkarskiej reprezentacji Polski nie uświadczymy na tegorocznym Mundialu. Oznacza to jedno - Lewandowscy mają wakacje. Para sportowców postanowiła wybrać się w końcu na zasłużony urlop. Nie zdradzili wprawdzie, gdzie zamierzają odpoczywać, ale Anna pochwaliła się zawartością swojej walizki. Co ze sobą zabiera? Okazuje się, że Lewandowska nie rozstaje się nie tylko ze sportowym obuwiem, ale nawet w podróż zabiera zdrową żywność.



"Healthy" od jutra na urlopie:)! Będę z Wami na fanpage i blogu troszkę rzadziej. Najważniejsze rzeczy już spakowane: zdrowe jedzenie (siemie lniane, przyprawy do kawy, kasza jaglana, ziarna konopii, mieszanki płatków itp.) oraz OBOWIĄZKOWO sportowe ubrania do treningu... Wypoczywam zawsze aktywnie! Was też do tego namawiam! - napisała na Instagramie Lewandowska.

Myślicie, że rzeczywiście udało się jej spakować w tylko jedną walizkę? ;)

