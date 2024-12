W warszawskim Hotelu VERTE pojawiła się plejada polskich gwiazd ze świata show-biznesu, sztuki, działań społecznych i szeroko pojętej filantropii. 25 listopada zaproszeni goście mogli poczuć otulające i pełne ciepła wibracje, a to wszystko za sprawą filmowych dekoracji, lecz głównie zadziałała idea przyświecająca wydarzeniu. Uczestnicy wydarzenia przybyli w olśniewających kreacjach, a czerwony dywan aż błyszczał od blasku gwiazd.

Reklama

Hotel Verte AKPA

Fot. Piętka Mieszko/AKPA AKPA

Fot. Adrian Stykowski/ Na zdjęciu: Patrycja Piekutowska

Viva! People Power- zwycięzcy

To nie był łatwy wybór. Nominowane osobistości to ludzie, którzy każdego dnia sprawiają, że świat zmienia się na lepsze. Te trudne decyzje podjęli czytelnicy magazynu VIVA i użytkownicy Viva.pl. Wybitne i oryginale statuetki rozdawane po raz pierwszy, to symboliczne uhonorowanie ich trudu, codziennej pracy oraz dobra, jakim dzielą się z innymi. Taka chwila zasługuje na doskonałą oprawę, dlatego statuetki były przygotowane przez firmę APART – jednego z partnerów eventu. Dodatkiem do eventu pełnego emocji i wzruszeń było wspólne obejrzenie reklamy świątecznej z udziałem Magdy Boczarskiej, Małgosi Sochy, Julii Wieniawy oraz Moniki Bagárovej. Tegoroczna kampania reklamowa inspiruje i zaskakuje szerokim wyborem prezentów dla najbliższych! Magia świąt unosiła się w powietrzu przez cały ten czas.

Fot. Adrian Stykowski/ Statuetki przygotowane przez firmę Apart

Fot. Adrian Stykowski/ Partnerem wydarzenia była także marka Perlage

Team Syoss. Od lewej: Dominika Sienkiewicz, Julia Zdziebłowska, Aleksandra Stelmach, Nikola Kur, Aleksandra Gawlas-Wilińska, Weronika Radkiewicz, Milena Górka, Sara Miszewska

Fot. Piętka Mieszko/AKPA/ Świąteczna reklama marki Apart

VIVA! nagradza najlepszych!

Wykwintna, elegancka i dostojna atmosfera sprawiła, że laureaci tegorocznej gali nie kryli łez wzruszenia. Wydarzenie rozpoczęło się od słów redaktor naczelnej magazynu VIVA! i pomysłodawczyni wydarzenia Katarzyny Przybyszewskiej-Ortonowskiej, a galę prowadził ją Olivier Janiak. Doświadczenie Oliviera sprawiło, że czuć było powagę sytuacji, ale prezenter rozśmieszał zgormadzonych i przeprowadzał ich przez kolejne punkty wieczoru. Działo się wiele! Tak prezentuje się zdumiewająca lista kategorii, wręczających nagrody i tegorocznych laureatów:

WYDARZENIE ROKU – Top Charity 2024 , nagrodę otrzymali Omenaa Mensah i Rafała Brzoska, wręczyła ją Ewa Chodakowska,

, nagrodę otrzymali Omenaa Mensah i Rafała Brzoska, wręczyła ją Ewa Chodakowska, NOWY GŁOS – nagrodę otrzymała Monika Horna-Cieślak , którą odebrała Marcelina Maciąg, a wręczyły ją Agnieszka Dygant i Matylda Radosz (wirtualnie),

, którą odebrała Marcelina Maciąg, a wręczyły ją Agnieszka Dygant i Matylda Radosz (wirtualnie), CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA – nagrodę otrzymała Małgorzata Rozenek-Majdan , a wręczyli ją Aleksandra Gawlas-Wilińska (dyrektor marketingu Henkel Consumer Brands) i Andrzej Seweryn,

, a wręczyli ją Aleksandra Gawlas-Wilińska (dyrektor marketingu Henkel Consumer Brands) i Andrzej Seweryn, SUKCES ROKU – nagrodę otrzymała Aleksandra Mirosław , którą odebrał Jan Peńsko, a wręczył ją Robert Korzeniowski,

, którą odebrał Jan Peńsko, a wręczył ją Robert Korzeniowski, CZŁOWIEK DLA SZTUKI – nagrodę otrzymał Jakub Józef Orliński , a wręczył ją Rafał Olbiński,

, a wręczył ją Rafał Olbiński, CZŁOWIEK DLA PLANETY – nagrodę otrzymał Tomasz Rożek , a wręczyła ją Daria Ładocha,

, a wręczyła ją Daria Ładocha, WIZJONER – nagrodę otrzymała Martyna Wojciechowska , którą odebrała Marta Grajeta, a wręczyli ją Urszula Dudziak i Grzech Piotrowski,

, którą odebrała Marta Grajeta, a wręczyli ją Urszula Dudziak i Grzech Piotrowski, CZŁOWIEK W SIECI – nagrodę otrzymała Olga Legosz , a wręczyły ją Marta Miklińska (Head of digital w firmie Apart) i Julia Kuczyńska (Maffashion),

, a wręczyły ją Marta Miklińska (Head of digital w firmie Apart) i Julia Kuczyńska (Maffashion), NAGRODA SPECJALNA – nagrodę otrzymała Jolanta Kwaśniewska, a wręczyła ją Katarzyna Przybyszewska-Ortonowska.

Fot. Adrian Stykowski/ Na zdjęciu: Aleksandra Gawlas-Wilińska (dyrektor marketingu Henkel Consumer Brands) i Andrzej Seweryn wręczający nagrodę Małgorzacie Rozenek-Majdan

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA/Maffashion i Marta Miklińska, Head of Digital w firmie Apart

W tym magicznym dniu goście mogli liczyć na odpowiednie nawodnienie, o które zadbała firma Perlage. Marka Syoss z kolei prezentowała swoje kultowe produkty na tle srebrnej ścianki, która cieszyła się dużą sympatią gości, którzy nie omieszkali robić sobie zdjęć na jej tle. Jeśli uczestnicy chcieli sprawdzić kondycję swoich włosów, marka Gliss spieszyła z pomocą i można było dowiedzieć się, jak przy wsparciu odpowiednich produktów poprawić znacząco ich wygląd. Wspaniałym momentem wydarzenia był występ wybitnej skrzypaczki Patrycji Piekutowskiej, która skradła serca poruszonej publiczności.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA/ Od lewej: Radosław Kumorek (Apart) oraz Katarzyna Przybyszewska-Ortonowska, redaktor naczelna magazynu Viva!

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA/ Od lewej: Beata Madeja (Douglas), Michał Helman (Burda Media Polska), Aleksandra Szerszeń (GUESS)

Fot. Adrian Stykowski/ Od lewej: Magdalena Śniecińska (Wydawnictwo Marginesy), Magdalena Cylejewska (Wydawnictwo Luna), Krzysztof Kraszewski (Burda)

Fot. Adrian Stykowski/ Na zdjęciu: Dorota i Wojciech Soszyńscy (współwłaściciele firmy OCEANIC) oraz Katarzyna Przybyszewska-Ortonowska, redaktor naczelna magazynu Viva!

Wiadomym już jest, że event VIVA! People Power stał się czołowym wydarzeniem w Warszawie. Nagradzanie wybitnych osobowości i ważnych inicjatyw sprawia, że czujemy mobilizację do czynienia dobra, a także docenienia osób, które praktykują je na co dzień. Wszyscy możemy być Power People i dokładać cegiełkę do tego, by razem żyło nam się lepiej.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA/ Goście podczas wydarzeni

Fot. Adrian Stykowski/ Strefa marki Gliss

Reklama

Zobacz także: Plebiscyt "Gwiazdy Party"! Świętuj z nami 9. urodziny i zagłosuj na swoje ulubione gwiazdy