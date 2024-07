Odkąd Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior, dla wielu polskich nastolatek stała się prawdziwą idolką. Zarówno dziewczęta, jak i dorosłe kobiety chętnie kopiują styl 15-letniej gwiazdy, inspirując się jej makijażami, fryzurami, czy często odważną stylizacją paznokci. Tym razem to jesienna kurtka Viki Gabor sprawiła, że w sieci zawrzało. Ta perełka z sieciówki już została okrzyknięta największym must have Instagrama!

Viki Gabor w ultramodnej kurtce na jesień z Sinsay

Choć Viki Gabor ma zaledwie 15 lat, to jest już jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych gwiazd polskiego show-biznesu. Nastoletnia piosenkarka od lat występuje na dużych imprezach branżowych w towarzystwie doświadczonych artystów i właśnie wydala nowy singiel, który bije rekordy popularności.

W swoim nowym teledysku, promującym singiel "Barbie", Viki Gabor zaskoczyła fanów platynowymi włosami. I podczas gdy część internautów skupiła się na odmienionym wizerunku nastoletniej artystki, inni patrzą na jej fenomenalną stylizację, z neonową kurtką w roli głównej.

Reakcja fanów była natychmiastowa:

- Śliczna ???????? - Piękna ❤️❤️???????????? - Barbieeee ✨ - Viki pasuje ci kolor - czytamy w komentarzach pod zdjęciem.

Jak się okazuje, różowa kurtka, w jakiej Viki Gabor występuje w teledysku "Barbie" pochodzi z najnowszej, jesiennej kolekcji Sinsay!

Mat. prasowe Sinsay

Cieplutka, pikowana kurtka 2w1 z odpinanymi rękawami, która może pełnić też funkcję kamizelki w mgnieniu oka została okrzyknięta jednym z najbardziej pożądanych modeli mediów społecznościowych. Urokowi temu neonowemu cacku dodaje nie tylko modna stójka, ale też dolne ściągacze. Cena? Zaledwie 119,99 zł! Trzeba przyznać, że to naprawdę niewiele, jak na ciepłą, modną propozycję na jesienne chłody.