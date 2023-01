"Hotel Paradise": Luiza w ultramodnej sukience. Upolowała ją na promocji w Sinsay za grosze!

Luiza z 3. edycji "Hotelu Paradise" w znanej sieciówce Sinsay wyszukała prawdziwą, letnią perełkę. Tym razem to wakacyjna sukienka - prawdziwy "must have" w szafie każdej modomaniaczki!

Luiza, którą mieliśmy okazję poznać w 3. odsłonie randkowego show "Hotel Paradise" już na wizji pokazała, że interesuje się modą. Teraz ulubienica widzów za sprawą Instagrama regularnie dzieli się swoimi zdobyczami, do których ma sokole oko! Tym razem to sukienka z wyprzedaży, która na pewno Was zachwyci! "Hotel Paradise 3": Luiza i jej kolejna zdobycz w Sinsay Luiza z 3. edycji programu "Hotel Paradise" to prawdziwa maniaczka mody. Sama zresztą jest właścicielką butiku z odzieżą. Uczestniczka show może się pochwalić świetnym wyczuciem stylu oraz umiejętnością dobierania odpowiednich fasonów do swojej sylwetki. Zdaje się także, że Luiza z "Hotelu Paradise" znalazła także sposób na swoją karierę. Fanki często śledzą jej losy w mediach społecznościowych ze względu na liczne, modowe polecenia - uczestniczka show potrafi wynaleźć prawdziwe perełki na licznych promocjach, w popularnych sieciówkach. Ostatnio Luiza z "Hotelu Paradise" pochwaliła się genialną kurtką na lato , którą upolowała na wyprzedaży w Sinsay za 13 zł. Teraz z kolei przyszła pora na stylową sukienkę, którą Luiza wzięła ze sobą na słoneczne wakacje do Czarnogóry. - Jedna z najładniejszych i najwygodniejszych sukienek w mojej walizce. Idealna na upały - napisała na swoim InstaStries Zobacz także: "Hotel Paradise": Laura i Kasper podzielili się szczęśliwą nowiną! Posypały się gratulacje Luiza z "Hotelu Paradise zaprezentowała się w króciutkiej, obciętej pod biustem sukience, która idealnie podkreśla wąską talię, eksponując tym samym ramiona, dekolt i nogi. Uwagę natomiast zwraca materiał, z jakiego wykonana jest sukienka - to mięciutka dzianina z domieszką lnu, który idealnie sprawdza się latem. Ozdobne wiązanie, marszczenie i...