"The Voice of Poland": Jaką jurorką będzie Lanberry? Viki Gabor i Roksana Węgiel oceniają 

Lanberry debiutuje w roli jurorki "The Voice of Poland". Gwiazdy, których hity stworzyła komentują, jak się z nią pracuje. Jest surowa?

Lanberry już 3. września zadebiutuje jako jurorka w 13. edycji "The Voice of Poland". Co ciekawe, kiedyś próbowała sił w programie jako uczestniczka, jednak wówczas nie doceniono jej talentu. Jak widać los bywa przewrotny. O tym, jaka nowa jurorka jest na co dzień oraz we współpracy oceniły m. in. Roksana Węgiel i Viki Gabor. Obie miały przyjemność współpracować z Lanberry, kiedy współtworzyła teksty do ich eurowizyjnych numerów, które ostatecznie obu nastolatkom przyniosły zwycięstwo.

"The Voice of Poland": Viki Gabor i Roksana Węgiel o Lanberry w roli jurorki

Lanberry zastąpiła Sylwię Grzeszczak w "The Voice of Poland". To będzie debiut Lanberry w roli jurorki, jednak współpracę z wokalistami ma opanowaną do perfekcji. W końcu nie tylko ma na swoim koncie sporo własnych przebojów, ale również współtworzy teksty do numerów kolegów z show-biznesu, które podbijają listy przebojów.

Mało kto wie, że przygoda Lanberry z "The Voice of Poland" zaczęła się już w 2013 roku, kiedy stała na scenie w charakterze uczestniczki show. W tamtej chwili jednak nie została doceniona przez jurorów i nie dostała się do kolejnych etapów. Dziś jest ich koleżanką z programu a także z show-biznesu. Jaką będzie trenerką w programie? O ocenę Lanberry pokusili się m. in. Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor i Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior 2018 z piosenką "Anyone I want to be", którego współautorką była Lanberry. Młoda wokalistka miała okazję już nie raz współpracować z debiutującą w "The Voice of Poland" Lanberry:

Z Lanberry miałam okazję pracować kilka razy, m.in. przy mojej piosence eurowizyjnej, do której Gosia napisała tekst. Mimo różnicy wieku potrafiła się świetnie wczuć w moje myśli, a piosenkę pokochała cała Europa, dając mi historyczne zwycięstwo na Eurowizji - powiedziała Roksana Węgiel.

Lanberry współtworzyła również tekst kolejnej zwyciężczyni Eurowizji Junior, Viki Gabor. Z piosenką "Superhero" wygrała konkurs w 2019 roku, powtarzając sukces Roksany Węgiel.

Ilekroć ktoś mnie pyta o utwór "Superhero" lub Eurowizję Junior wzruszam się i mam przed oczami Lanberry, która jest serdeczną i pozytywną osobą. Doskonale ubrała w słowa to, co chciałam wyśpiewać całej Europie i światu.

Viki Gabor jest pewna, że Lanberry jest idealną trenerką "The Voice of Poland" i przekaże swoim podopiecznym wiele cennych rad. Nie wyklucza, że może być również surowa:

(..) Gdy mamy okazję się z nią widzieć, udziela mi wielu cennych wskazówek, dobry z niej człowiek. Lanberry ma ogromne doświadczenie sceniczne i wiem, że będzie świetną i surową (śmiech) trenerką - wyjaśniła Viki Gabor.

Lanberry jest także współtwórczynią hitów „Bez Ciebie” i „Proste” Dawida Kwiatkowskiego.

Bardzo się cieszę, że zobaczę Lanberry jako trenera w „The Voice of Poland”. Ona doskonale zna cały ten muzyczny mechanizm od samego środka. Jest barwną postacią, bardzo utalentowaną kompozytorką i jestem pewien, że niedługo usłyszymy jej podopiecznego w radiu, jeśli to ona będzie autorem jej bądź jego piosenki - mówi Dawid Kwiatkowski.

Jesteście ciekawi, jak Lanberry wypadnie w odcinkach "The Voice of Poland"? Na konferencji prasowej "The Voice of Poland" nowa jurorka czuła się bardzo swobodnie. Jaka będzie podczas przesłuchań w ciemno oraz kolejnych etapów? Już nie możemy się doczekać, aż się przekonamy. Start 13. edycji już w sobotę 3. września.

